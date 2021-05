Dąbrowa Górnicza: stracili ziemię pod budowę nowej drogi, ale nie dostali odszkodowania. A do tego muszą nadal płacić podatki

W takiej sytuacji, podobnie jak około 30 innych właścicieli gruntów i garaży w rejonie ulicy Perla, Sobieskiego i Moniuszki w Dąbrowie Górniczej, znalazł się między innymi Szczepan Suchanowski. Jak przyznaje, w życiu nie miał do czynienia z tak dziwnym splotem okoliczności, jak właśnie w tym przypadku.

- To wszystko, co się dzieje w tej sprawie, trudno po prostu pojąć. Już w lipcu 2020 roku zabrane zostały nam nasze grunty. W moim przypadku to działka o wymiarach 100 na 45 metrów. To wszystko zostało zrobione bez informacji o tym, dlaczego, na jakich zasadach się to dzieje. Nie mówiąc już o tym, że nikt nas nie poinformował, kiedy dostaniemy odszkodowanie za zabranie naszej własności – mówi Szczepan Suchanowski.