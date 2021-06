Dąbrowa Górnicza. Strażnicy miejscy w letnim posterunku nad Pogorią III. Będą patrolować teren na rowerach elektrycznych i z drona

Posterunek straży miejskiej będzie miał zapewnioną stałą obsadę, natomiast nowością będzie to, że strażnicy miejscy w weekendy będą czuwać na bezpieczeństwem w rejonie dąbrowskich jezior, bo chodzi tutaj również o Pogorię I, II oraz IV, czy park Zielona, do godziny 2 w nocy.

- Myślę, że nasza obecność zdecydowanie się przyda. Będziemy dbać o bezpieczeństwo, porządek, ale także o to, by kierowcy nie rozjeżdżali trawników. Nie od razu karzemy natomiast mandatami. Aż 40 procent osób, które otrzymują od nas wezwania, zostają pouczone. Muszą się do nas pofatygować, zostają wylegitymowane, to jest też obowiązek - przekazała starsza strażniczka Izabela Szafrańska z dąbrowskiej Straży Miejskiej.