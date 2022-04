Dąbrowa Górnicza: Święto kultury ludowej powraca do Dąbrowy Górniczej. Na scenie PKZ zobaczymy ponad tysiąc artystów z całej Polski

Zespoły taneczne, grupy śpiewacze i kapele ludowe dzieci i dorosłych, z całego kraju przyjadą do Dąbrowy Górniczej, by zaprezentować piękno polskiego folkloru. Ludowi artyści przedstawiają programy wierne tradycyjnym wykonaniom – pieśni, tańce, utwory i obrzędy – oraz artystycznie opracowane. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, ale występom przygląda się nie tylko publiczność – obserwują je także członkowie jury. Gremium tworzą specjaliści etnomuzykologii i etnochoreografii z CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels), czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, którzy wybiorą zwycięzców w każdej festiwalowej kategorii.

