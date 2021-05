Dąbrowa Górnicza świętuje 105-lecie. W weekend pierwsze imprezy. Będzie filmowo, muzycznie, kabaretowo, sportowo i rodzinnie

Oto co nas czeka w ramach przedsięwzięcia pod hasłem: Dąbrowa Górnicza na 105. 28 maja – piątek

Amfiteatr w Ząbkowicach

10:30 Bajka „Cyrk Partolini” (PKZ)

11:30-14:00 Warsztaty artystyczne (PKZ)

11:30-14:00 Stoisko promocyjne Muzeum Miejskiego Sztygarka „Poznaj barwy i znaki swojego miasta”

Pałac Kultury Zagłębia



18:00 Słowem i muzyką opowiedziane – koncert Filharmonii Zabrzańskiej ze specjalnym udziałem Macieja Zakościelnego

Pogoria III

8:00 Bike Atelier Maraton MTB 2021

W 2016 roku Dąbrowa Górnicza świętowała swoje 100-lecie. Z tej okazji w mieście odbyło się wiele imprez i przedsięwzięć, pokazujących tradycję i historię tego zagłębiowskiego miasta. Jedną z nich (co widać na zdjęciach) było wyjątkowe widowisko artystyczne. Była to podróż przez dzieje naszego miasta, od jego początków, poprzez odkrycie węgla i pierwsze kopalnie, aż do momentu pełnej niezależności i przekształcenia miejscowości w miasto. Na 100-lecie miasta zagrało także na Placu Wolności 100 akordeonistów.