Dąbrowa Górnicza. Szalone lata 90. na święcie V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. Co tam się działo! Muzyka, film, handel i podróże

To były czasy zupełnie inne od tego, co znaliśmy z lat 70. i 80. Powiew zachodu, magnetowidy, kasety wideo, magnetofony, walkmany, kolorowa prasa, nowe trendy w modzie i fryzjerstwie. Podróże zagraniczne, handel na każdym rogu ulicy, stadionie. Jednym słowem wielki świat! I choć żaden z obecnych uczniów V LO nie pamięta tamtych czasów, to jednak dzięki współpracy z kadrą pedagogiczną i rozmowom z rodzicami szalone lata 90. zawitały w szkolne mury z rozmachem.

W klasach pojawiły się specjalne kąciki tematyczne, gdzie można było przekonać się, jak to w latach 90. bywało. Nie zabrakło więc m.in. kącika handlowego, gier komputerowych, podróżniczego, modowego, kulinarnego, filmowego czy muzycznego. Warto było się starać, bo najwyżej oceniona propozycja, a właściwie jej twórcy, mieli zostać zwolnieni z odpowiedzi i ocen szkolnych przez cały jeden dzień.