Dąbrowa Górnicza. Sześciu dużych inwestorów w strefie inwestycyjnej w Tucznawie, czas na dwóch kolejnych. Misto sprzedaje dwie działki

Sześciu dużych inwestorów, warto dołączyć do tego grona

Strefa gospodarcza „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej to sprawdzone i chętnie wybierane miejsce przez inwestorów. W Tucznawie jest już sześć dużych podmiotów. W październiku 2021 roku SK hi-tech battery materials Poland, spółka należąca do koreańskiego koncernu SK Innovation, uruchomiła fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w akumulatorach aut elektrycznych. Firma rozbudowuje swój zakład, a wraz ze zwiększeniem produkcji, która ma sięgnąć 860 mln m kw. separatorów rocznie, będzie to wiodący zakład SK Innovation.