Dąbrowa Górnicza. Tiry znów jadą pod domami mieszkanców Strzemieszyc. I tak przez dwa miesiące. Potem skierują się do Sławkowa

Tiry pojadą pod domami mieszkańców Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej

Teraz zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7 ton obowiązuje od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie. Nie dotyczy autobusów miejskich, służb komunalnych oraz ciężarówek dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem jest także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna. Jak przyznaje miasto, niestety kierowcy często ignorują zakaz, na co powinna reagować policja.

1 grudnia, na dwa miesiące, zakaz został zniesiony i ruch ciężarówek na ul. Strzemieszyckiej ponownie jest dopuszczony. Równocześnie ograniczenia w ruchu ciężarowym w rejonie Euroterminalu zaczęły obowiązywać w Sławkowie. Po dwóch miesiącach sytuacja się zmieni i ruch znów skierowany zostanie przez Sławków. Od sierpnia 2020 r. takie zmiany naprzemiennie wprowadzane są co dwa miesiące. To efekt porozumienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i starosty będzińskiego.