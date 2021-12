Dąbrowa Górnicza. Tramwaje nie jeżdżą do Huty Katowice. Trasa kończy się na pętli w Gołonogu. Przez kilka dni działa komunikacja zastępcza OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Zdjęcie podglądowe. Do 12 grudnia tramwaje linii nr 21 i 22 nie będą kursować do Huty Katowice. W ich miejsce podstawiony zostanie bus zastępczy. arc DZ/Piotr Sobierajski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pasażerowie korzystający z tramwajów jadących do Dąbrowy Górniczej przez kilka dni nie będą mogli jeździć nimi aż do przystanku Tworzeń Huta Katowice. Tramwaje będą kończyły trasę wcześniej, a w ich miejsce pojawi się komunikacja zastępcza. To nie koniec zmian. Od 8 grudnia (środa) tramwaje linii nr 21 i 22 będą kursowały rzadziej.