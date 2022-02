Dąbrowa Górnicza: trwa zbiórka dla Ukraińców. Pierwszy transport wyruszył w trasę. Miasto zapewni schronienie uchodźcom

– Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy udzielili im schronienia oraz do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy dotarli do naszego miasta po 24 lutego, o kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Górniczej – apeluje Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Trwa zbiórka darów, które trafiają na Ukrainę

Główną zbiórkę na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzi stowarzyszenie Równe Babki, przy wsparciu Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowy Górniczej. To zbiórka we współpracy z organizacjami humanitarnymi.

W sobotę 26 lutego wieczorem z Dąbrowy Górniczej wyjechał pierwszy transport zebranych darów. Część z nich trafiło do Przemyśla, gdzie są przekazywane obywatelom Ukrainy przekraczającym polską granicę. Pozostałe produkty pojechały do Drohobycza.