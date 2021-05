Dąbrowa Górnicza. W maju wybudują drugie rondo na ul. Granicznej. Po co? By łatwiej dojeżdżać do Urzędu Miejskiego i nowego osiedla OPRAC.: Piotr Sobierajski

W środę 12 maja rozpocznie się budowa ronda na ul. Granicznej, przy wjeździe na parking Urzędu Miejskiego

We środę 12 maja rozpocznie się budowa ronda na ul. Granicznej w Dąbrowie Górniczej. Prace potrwają prawie do końca tego miesiąca, a więc do 28 maja. W tym czasie kierowców i pasażerów autobusów czekają objazdy.