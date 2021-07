Dąbrowa Górnicza. W poniedziałek szczepienia w Centrum Handlowym Pogoria. Będzie można przyjąć preparat firmy Johnson&Johnson

Troska o zdrowie własne i bliskich, a także rosnąca świadomość roli odporności populacyjnej sprawiają, że wciąż przybywa Polaków decydujących się na zaszczepienie przeciw wirusowi COVID-19. Już ponad 52 procent mieszkańców Dąbrowy Górniczej przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki, a niemal 49 procent jest w pełni zaszczepionych – to plasuje Dąbrowę Górniczą w krajowej czołówce. Już w najbliższy poniedziałek niezaszczepieni mieszkańcy Zagłębia będą mieć kolejną okazję, by zwiększyć swoją odporność i przyspieszyć wzrost odporności zbiorowej.

Jak zaszczepić się w Centrum Handlowym Pogoria?

W poniedziałek, 26 lipca, Mobilna Jednostka Szczepiąca zlokalizowana będzie w lokalu na parterze, naprzeciw supermarketu Auchan, w sąsiedztwie Pralni EBS i biura podróży Itaka. Punkt czynny będzie w godzinach 09 – 21. Osoby odwiedzające galerię będą mogły szybko zaszczepić się jednodawkową szczepionką Janssen Vacine firmy Johnson&Johnson. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji, aby umówić się na szczepienie - wystarczy przyjść do punktu, wypełnić formularz, przejść kwalifikację do szczepienia i poddać się bezpłatnemu szczepieniu, które wykonuje profesjonalny personel medyczny. Po podaniu szczepionki należy odczekać w punkcie ok. 15 minut. W razie wystąpienia skutków ubocznych personel medyczny będzie w stanie udzielić błyskawicznej pierwszej pomocy. Akcja organizowana jest po raz trzeci we współpracy z partnerem strategicznym, Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.