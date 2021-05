Dąbrowa Górnicza. Wielkie sprzątanie Pogorii III. Znaleźli opony, grill, materac i odkurzacz

- Co cieszy, to dużo niższa niż spodziewana liczba śmieci w samym jeziorze. Jak relacjonują nurkowie w okolicy mola oraz plaży butelki i inne niespodziewanki można było znaleźć, jednak widać wzrost świadomości użytkowników akwenu i dbanie o czystość. Sporo szkła i innych odpadków było w okolicy szuwarów. W tej edycji nurkowie skupili się na molu i plaży po jego prawej stronie, jako że na mniejszej (lewej) odbywały się ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Co tylko oznacza, że druga edycja, może przed sezonem morsowym, ma sens – relacjonuje Pogoria Morsuje.