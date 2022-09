Dąbrowa Górnicza. Wybuch w Koksowni Przyjaźń. W jakim stanie są poszkodowani w wypadku? Mamy nowe informacje z niedzieli Piotr Sobierajski Paweł Kurczonek Mateusz Czajka

Wybuch w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE OSP Łosień / 998DG Facebook Zobacz galerię (19 zdjęć)

Do poważnego wybuchu w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej doszło 22 września, około godz. 14:20. Zdarzenie miało miejsce w budynku technologicznym, który służy do mielenia węgla, uszkodzeniu uległ również sąsiedni budynek. W wypadku poszkodowanych zostało sześć osób, cztery z nich zostały przewiezione do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Placówka poinformowała o aktualnym stanie poszkodowanych.