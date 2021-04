Dąbrowa Górnicza. Wycinają las wokół Pustyni Błędowskiej? To przygotowania do budowy nowego szlaku. Ma być gotowy na początku 2022 roku

W opracowaniu uwzględniony został również odcinek drogi gminnej o długości 639 metrów bieżących, jako łącznika dojazdowego do drogi publicznej.

Pierwotnym celem projektu „Wrota do Pustyni Błędowskiej”, zwanej na roboczo drogą pustynną, było stworzenie w Nadleśnictwie Siewierz trasy do sprawnej obrony lasu przed żywiołem. Leśnicy nie mieli bowiem szybkiego dojazdu do jednego z dużych kompleksów leśnych, co mogło powodować trudne do opanowania sytuacje kryzysowe.