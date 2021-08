Dąbrowa Górnicza. Wymienią całe torowisko tramwajowe. Wykonawcy wybrani. Kiedy początek prac w terenie?

Jest to wspólna inwestycja spółki Tramwaje Śląskie i miasta Dąbrowa Górnicza. We wspólnym przetargu na wyłonienie wykonawców tych zadań wyłonieni zostali generalni wykonawcy. Odcinki od pętli KWK Paryż do alei Róż i od alei Róż do ul. Kasprzaka są bowiem traktowane jako dwa odrębne zadania.

Początkowo aż sześć firm chciało przebudować cały główny układ drogowy w Dąbrowie Górniczej, od granicy z Będzinem aż do wspomnianego osiedla Kasprzaka. Tyle właśnie ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę dróg i torowisk tramwajowych na odcinku 5 kilometrów (10 km toru pojedynczego). Podczas licytacji elektronicznej wykonawcy zaoferowali ostateczną cenę, za jaką mogą podjąć się tego zadania – stopniowo obniżali swoją propozycję wyjściową. Firmy, które złożyły oferty w przetargu, przystępując do licytacji, licytowały w dół od kwoty oferty, jaką złożyły. Postąpienie zgodnie z zapisami SIWZ miało miejsce co 150 tysięcy złotych brutto.