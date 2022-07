Dąbrowa Górnicza. Zamknęli targowisko w Gołonogu, a i tak handlują. W asyście policji, straży miejskiej i ochroniarzy. Co dalej?

Bo jest bałagan, hałas. Lepiej niech się wyniosą...

Zgodnie z wolą miasta oraz decyzją miejskich radnych, wyrażoną stosowną uchwałą (przyjęta na sesji rady miejskiej w czerwcu), niedzielny handel na targowisku miejskim w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu od 17 lipca ma być zakazany. Dlaczego? Miasto argumentuje to m.in. tym, że kupcy rozjeżdżają trawniki, zostawiają po sobie bałagan, a papiery fruwają po całym terenie. I do tego ponoć skarżyli się na całe to niedzielne zamieszanie mieszkańcy pobliskich bloków. Od początku wiadomo było jednak, że handel i tak będzie możliwy na dwóch pasach prywatnych gruntów, które mają swojego właściciela, a ten nie ma nic przeciwko temu, by transakcje niedzielne dochodziły tu do skutku.