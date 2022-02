Dąbrowa Górnicza: zatańczyli przeciwko przemocy wobec kobiet. Akcja "One Billion Rising" w CH Pogoria

- Akcja „Nazywam się Miliard” ma dla nas szczególne znaczenie w tym roku, ze względu na pandemię i problem przemocy domowej, który w czasach izolacji i kwarantanny jest tym bardziej istotny. Częstokroć ofiara przemocy jest zamknięta w domu ze swoim prześladowcą. Chcemy uczulić na ten problem. Bądźmy bardziej wrażliwi na sygnały, które do nas docierają od sąsiadów czy bliskich. Nie bądźmy obojętni – mówi Bożena Borowiec, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej. – Zależy nam, by do mieszkańców dotarła informacja, że w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje spójny system wsparcia dla ofiar przemocy - dodaje.