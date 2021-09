Dąbrowa Górnicza. Zbiórka dla uchodźców z Afganistanu. Potrzebne są m.in. środki czystości oraz kosmetyki

Wszystko, co zostanie zebrane ma trafić do uchodźców z Afganistanu, którzy przebywają w Ośrodku dla Uchodźców w Lininie.

Potrzebne są między innymi artykuły higieniczne: dezodoranty, kremy do twarzy, szczoteczki i pasty do zębów, szampony, odżywki, mydła, żele pod prysznic, proszki do prania. Zbiórka potrwa do 30 września.

Miejsca zbiórek w Dąbrowie Górniczej: