Dąbrowa Górnicza. Zostaw samochód na parkingu w mieście. Na koncert Kultu nad Pogorię III zawiozą bezpłatne autobusy

Bezpłatna linia ułatwi dojazd oraz powrót z organizowanego 3 września na Pogorii III koncertu zespołów Puppet Queens (godz. 17), Kruk & Cugowski (18.15) oraz Kult (20). Koncert przy Pogorii III będzie rockowym finałem cyklu „Spotkajmy się koncertowo”, w ramach którego przez całe lato muzyka wielu gatunków rozbrzmiewała w parkach Zielona, Podlesie i Hallera oraz w Fabryce Pełnej Życia i na Pogorii III.

Budowa sceny przy Pogorii III rozpocznie się w czwartek 1 września, więc od tego dnia publiczny parking w pobliżu molo zostanie zamknięty. W dniu koncertu dojazd samochodem do strefy koncertowej (ulicami Siewierską i Malinowe Górki) zostanie zamknięty od godz. 15, a wyjazd możliwy będzie tylko z prywatnych parkingów. Co równie ważne dla tych, którzy wybierają się na koncertowe popołudnie i wieczór w sobotę 3 września na ulicach Granicznej (od Łączącej do Olszowej) oraz Cupiała zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. W tej sytuacji najlepszym wyborem może być pozostawienie samochodu na jednym z bezpłatnych parkingów w mieście i dojazd na Pogorię III bezpłatną linią. Samochód można zostawić np. pod Urzędem Miejskim, pod halą Centrum lub na parkingu Akademii WSB.