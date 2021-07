Dąbrowianie zablokowali przebudowywaną DK1 w Ząbkowicach. Nie czują się bezpiecznie. Planują kolejne akcje protestacyjne Piotr Sobierajski

Zobacz galerię (37 zdjęć) W poniedziałek 19 lipca mieszkańcy Ząbkowic i Antoniowa zablokowali ruch na przebudowywanej DK1 na wysokości skrzyżowania z ul. Kusocińskiego. Protestów ma być więcejZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Piotr Sobierajski Zobacz galerię (37 zdjęć)

W poniedziałek 19 lipca mieszkańcy dąbrowskich dzielnic Ząbkowice i Antoniów po raz pierwszy zablokowali przebudowywaną właśnie do parametrów drogi ekspresowej drogę krajową nr 1. I zapowiadają, że zrobią to ponownie, ale wówczas znacznie dłużej, jeśli nie poprawi się tu bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Jak podkreślają zostali odcięci od świata, a do tego włączenie się do ruchu na DK1 jest teraz dla nich bardzo niebezpieczne. Co będzie dalej?