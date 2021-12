Dąbrowianka potrzebuje wsparcia. Zachorowała na bardzo rzadką chorobę. To 12. taki przypadek na świecie OPRAC.: PAS

Karolina Kosiańska zachorowała na bardzo rzadką chorobę, ale nie poddaje się, licząc na wsparcie ludzi dobrej woli arc. domowe

Dąbrowianka Karolina Kosiańska zachorowała dwa lata temu na rzadką chorobę, która uniemożliwia jej samodzielną egzystencję. To 12. taki przypadek na świecie. Chodzi o uszkodzenie genu dla proglanuliny. Szansą na leczenie i powrót do zdrowia jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych i włączenie 30-latki do systemu leczenia klinicznego w Mayo Clinic.