Dąbrowianki pojechały rowerami nad Bałtyk! To była przygoda życia i spełnienie marzeń. Po drodze miały wiele przygód Piotr Sobierajski

Dwie odważne kobiety wsiadły na rowery i przejechały całą Polskę. Ruszyły z Dąbrowy Górniczej, by po ośmiu dniach i pokonaniu 1150 kilometrów przywitać się z morzem w Trójmieście, a potem ruszyć w dalszą drogę. Na Hel i do Świnoujścia. Myślicie sobie pewnie: niemożliwe! Ależ tak, możliwe. A przy tym obie dąbrowianki, pomimo zmęczenia i czasem przeróżnych przeciwności losu, świetnie się bawiły, realizując po drodze wiele swoich marzeń. Udało im się także uratować porzuconego psiaka. A zatem, wybierzcie się z nimi w tę podróż życia, by przeżyć to wszystko raz jeszcze.