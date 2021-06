Dąbrowski gitarzysta Piotr Zajdek toczy najważniejszą walkę w swoim życiu, jest w potrzebie. Pomóżmy mu

Jak podkreślają najbliżsi Piotra Zajdka, to człowiek pełen dobra, nigdy nie odmawiający pomocy. Chodząca tolerancja, skromność, uśmiech dla każdego i wsparcie. Dziś to on i jego rodzina potrzebują wsparcia i pomocy. Natychmiastowej i finansowej. Wydarzyło się bowiem coś zaskakującego, złego, na co nikt nie był przygotowany.

- Nie zamierzamy się poddać, musimy walczyć, nie chcemy pozwolić na to, by choroba odebrała bliską naszym sercom osobę - - podkreślają bliscy i przyjaciele Piotra Zajdka.

- Dlatego zakładamy zbiórkę, która może pomóc w leczeniu Piotrka oraz wsparcie finansowe dla jego rodziny, która od zawsze żyła bardzo skromnie. Trzeba równocześnie mieć świadomość, że nie będzie to walka prosta. Terapia glejaka nie jest w Polsce refundowana, a koszty są niemal niewyobrażalne. Są to kwoty zwyczajnie znajdujące się poza naszym zasięgiem. Aktualnie czekamy na odpowiedź z Polski i Niemiec, czy Piotrek kwalifikuje się do leczenia w tamtejszej klinice (koszty to około co najmniej 200.000 złotych). Jeśli nie – zebrane pieniądze przeznaczymy na jego rehabilitację i codzienną opiekę medyczną (leki, środki sanitarne, etc.). Człowiek jest tak stworzony, że musi walczyć o życie niezależnie od okoliczności. Nie wolno się poddawać i nie zamierzamy tego zrobić – dodają.