Dagmara Kazimierska podbije Egipt? "Królowe życia" TTV bez największej gwiazdy? Zobacz, jak się zmieniła Dagmara Kazimierska

Dagmara Kazimierska to największa gwiazda hitu TTV "Królowe życia". Na przestrzeni lat bezpośrednia blondynka przeszła nie lada metamorfozę. Sympatię telewidzów zaskarbiła sobie natomiast szczerością, bezkompromisowością i dużym dystansem do siebie. Czy królowa życia zniknie z anteny TTV? Gwiazda marzy o przeprowadzce do Egiptu. Zobacz w galerii zdjęć, jak się zmieniała.