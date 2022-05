Danuta Dmowska-Andrzejuk oficjalnie zakończyła karierę: Zaczynam w życiu coś nowego ZDJĘCIA

Danuta Dmowska-Andrzejuk oficjalnie zakończyła karierę: Zaczynam w życiu coś nowego

Najlepsza w historii polska szpadzistka w Katowicach oficjalnie zakończyła swoją bogaty w sukcesy karierę.

Planowałam to zrobić w 2020 roku podczas mistrzostw Polski i jeszcze jako minister sportu wystartować w swoich ostatnich zawodach. Wznowiłam treningi i solidnie się do nich przygotowywałam. Niestety wszystkie plany pokrzyżował COVID. Tydzień przez mistrzostwami dostałam pozytywny wynik testu i nie dość, że ja nie mogłam w nich walczyć, to również Ewa Trzebińska, z którą razem trenowałam, została wykluczona z imprezy, bo miała kontakt z osobą zarażoną.

Widziałem, że łezka się w oku zakręciła, gdy w sobotę ostatni raz stanęła pani na planszy...

Skończyłam karierę dokładnie w dniu, w którym 100 lat wcześniej założono Polski Związek Szermierczy. Pomysłodawcą tego wydarzenia był wiceprezes, a wcześniej prezes, Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. W Katowicach żegnali mnie nie tylko działacze, ale także koleżanki z planszy. To było dla mnie ogromne wyróżnienie i faktycznie mocno się tutaj wzruszyłam. Na pewno tego dnia nigdy nie zapomnę.