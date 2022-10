Daria i jej "Paranoia" podbiła szczyty list przebojów. Dziewczyna ze Śląska powtórzy swój sukces? Na pewno jest na niego gotowa!

Daria - droga do sukcesu

Młoda artystka pochodzi z Łazisk Górnych. Już w wieku siedmiu lat zapisała się do przykościelnej scholi. Kiedy skończyła 18 lat, wyjechała do Londynu na pięcioletnie studia w London College of Music, gdzie spotkało ją niezwykłe wyróżnienie. W trakcie nauki zaśpiewała m.in. przed szwedzką rodziną królewską. Jesienią 2019 wzięła udział w talent show The Voice of Poland, ale odpadła na etapie tzw. bitew.