Dariusz Czernik: W Górniku Zabrze mamy świetnego trenera i ambitnych chłopaków. Polska jeszcze o nich usłyszy ROZMOWA

Dariusz Czernik: W Górniku Zabrze mamy świetnego trenera i ambitnych chłopaków. Polska jeszcze o nich usłyszy

Niedawno został pan dyrektorem Górnika. Jak trafił pan do klubu piłki ręcznej?

Od lat znam się z prezesem i właścicielem klubu, Bogdanem Kmiecikiem. Po moim rozstaniu z Górnikiem piłkarskim zaproponował mi funkcje dyrektora klubu, za co mogę tylko podziękować, bo to nigdy nie jest łatwy czas. Prezes jest człowiekiem bardzo zajętym, z racji prowadzonych interesów często bywa poza granicami Polski, a chciał mieć osobę, która na co dzień będzie w klubie i będzie odpowiadać za jego funkcjonowanie i – mam nadzieję – rozwój, bo zawsze może być lepiej. Co ciekawe, kilka lat temu podobną drogę z funkcji prezesa piłkarzy Górnika do piłki ręcznej przeszedł mój serdeczny kolega Artur Jankowski. Idąc tym tropem za kilka lat powinienem zostać prezesem Zagłębia Lubin, ale to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Oczywiście żartuję, skupiam się wyłącznie na nowych obowiązkach.