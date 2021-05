Daro na kole. Dariusz Flesiński z Sosnowca przejedzie Europę na rowerze. Podczas akcji będzie zbierał pieniądze na leczenie chorej Lilianki

- Zawsze miałem takie marzenie, żeby objechać Europę dookoła rowerem. Pomyślałem sobie, że co roku przez wakacje nie jestem w stanie odwiedzić wszystkich krajów. W ciągu jednego roku jadąc na rowerze zawsze gdzieś tam, chociażby na parę dni, w tym danym kraju będę. Później pomyślałem, że jeśli mam jechać i i mam się tam trudzić, to chciałbym żeby to przyniosło komuś pożytek. Wymyśliłem, że jadąc na rowerze będę zbierał pieniądze na jakieś potrzebujące dziecko, które musi przejść operację, którą państwo Polskie nie refunduje - opowiada Dariusz Flesiński.

Dariusz Flesiński to 54-letni emerytowany mieszkaniec Sosnowca, pochodzący z Jaworzna. Już za kilka dni wsiądzie na rower, by objechać całą Europę dookoła. Akcja Daro na kole, którą prowadzi wspomoże 3-letnią Liliankę z Czechowic-Dziedzic. Dziewczynka choruje na rzadką genetyczną chorobę.

Dzięki nagłośnieniu akcji przez media, do pana Darka zgłosiło się wiele osób, które potrzebowały pomocy. Musiał wybrać jedną. l- Dostałem około 20 maili z prośbą o pomoc. Z moją partnerką wybraliśmy Liliankę z Czechowic-Dziedzic. Choruje na zespół TAR. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Pieniądze są potrzebne cały czas - operacja, konsultacje z lekarzem - to wszystko kosztuje. Chciałbym żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tej chorobie - mówi pan Darek.

Liliana Macura ma 3-latka. Dziewczynka z Czechowic-Dziedzic urodziła się z poważną chorobą – zespołem TAR. Choroba doprowadziła u niej do poważnych deformacji rączek i nóżek. By dziewczynka mogła samodzielnie się poruszać, konieczna jest kolejna operacja. Ta niestety dużo kosztuje.

- Niestety po ostatniej konsultacji, doktor przekazał nam informacje, że metalowe elementy, które zostały zamocowane w kolanach oraz zespalają kości piszczelowe, stają się niewystarczające i Lilianka będzie wymagać jeszcze jednej operacji nóżek, aby doprowadzić do pełnego wyprostu i do lepszej koordynacji ruchowej. Operacja będzie polegać na rekonstrukcji wiązadeł oraz elewacji kłykci kości piszczelowych - informuje mama dziewczynki, która w bielskim szpitalu pediatrycznym pracuje jako pielęgniarka.

- Jak najszybciej chce się przemieścić w północno-wschodnim kierunku Polski, żeby szybko być na Litwie. Część polską od Sosnowca do Białegostoku nie będę jechał na rowerze. Na początku planowałem jechać pociągiem, ale firma transportowa, która wspiera akcję zaproponowała, że przewiezie mnie busem z Sosnowca do Białegostoku z całym moim sprzętem. Stamtąd już 3 czerwca wsiądę na rower i będę się nim poruszał po Europie - wyjaśnia Dariusz Flesiński.

- Będę miał wsparcie mentalne od mojej partnerki Marzenki. Jest nauczycielką i nie będzie mogła ze mną jechać. Tęsknota będzie, ale to będzie mnie mobilizowało do szybszego kręcenia pedałkami, żeby jak najszybciej wrócić do domu - mówi z uśmiechem rowerzysta.

- Moja podróż powinna liczyć około 25-30 tysięcy kilometrów. Jeśli ktoś, jakaś firma, zadeklaruje się wpłacić tylko 1 grosza za 1 kilometr, to uda się uzbierać około 250 zł. Apeluje do ludzi i firm o wsparcie akcji - wyjaśnia sosnowiczanin.

Wyprawa dostała podtytuł "Podróż za jeden grosz". Sosnowiczanin zachęca, by deklarować wpłatę - co najmniej jeden grosz od przejechanego kilometra. Dzięki temu uda się zebrać dużo pieniędzy.

- Rower był obecny u mnie od czasu pierwszej komunii. To na nim spędzam najwięcej czasu. Obecnie jestem na emeryturze, więc mam czas na hobby. Wymyśliłem więc, że wybiorę się w tę podróż życia - powiedział Dariusz Flesiński.

Do tej pory odbył już podróż dookoła Polski. W czasie tej podróży w 2015 roku zdarzył się wypadek. Rowerzysta został potrącony przez kierowcę, który zasnął za kierownicą. - Miałem złamaną miednicę. Dochodziłem do siebie rok. Nie zniechęciło mnie to jednak do jazdy na rowerze - dodaje sosnowiczanin.

Lubi wyjeżdżać na wyprawy po Polsce. Wraz z kolegami na rowerze pojechał też do Wiednia. Jak przyznaje, nie jest zawodowym kolarzem. Na rower wsiada dla przyjemności. Teraz dzięki pasji będzie mógł przyczynić się do czegoś dobrego. I my także możemy go w tym wesprzeć.