Dary papieża Franciszka dla Jasnej Góry: Złota Róża, ornat, pióro... Zobaczcie zdjęcia

Nie tylko Złotą Różę pozostawił w sanktuarium Franciszek. Są jeszcze ornat, w którym Ojciec Święty celebrował mszę świętą , dwa kielichy (jeden to dar papieża dla Jasnej Góry, a drugi to użyty do odprawiania mszy świętej) oraz pióro, którym wpisał się do Jasnogórskiej Księgi Pamiątkowej.

„Prego en Madonna mi benedica, peccatore. Franciscus, 28.07.2016” - „Proszę, aby Matka Boża mi błogosławiła, grzesznikowi. Franciszek” - taki jest wpis papieża.

Po Franciszku zostały na Jasnej Górze także dwa nowe trony. Jeden był w Kaplicy Matki Bożej, gdzie papież się modlił, a drugi na ołtarzu na jasnogórskim szczycie, gdzie Ojciec Święty celebrować będzie mszę świętą. To proste meble, chociaż zostały wykonane z dopasowaniem do figury Ojca Świętego. Na oparciach obu tronów umieszczono herb papieski. Te pamiątki po wizycie Franciszka to kolejne dary papieskie na Jasnej Górze.