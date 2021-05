Dawid Kubacki to super tata. Córeczka jest jego oczkiem w głowie. Skoczek pokazał zdjęcia z basenu. "Prawie jak na Karaibach"

Dawid Kubacki chętnie dzieli się na Instagramie zdjęciami swojej pociechy. Pokazywał m.in. zabawne zdjęcie, na którym można było zobaczyć śpiącą Zuzannę ze złożoną rączką w pięść. Czy trzymała wówczas kciuki za tatę?

W ostatnim czasie na Instagramie Kubacki zamieścił wspólną fotografie z córką na basenie wraz z aluzją do kapryśnej pogody w Polsce. Nie przeszkodziło im to jednak, by poczuć się tam, jak na Karaibach.

Internauci nie szczędzą pochwał skoczkowi, a także zauważają podobieństwo córki do ojca.