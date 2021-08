Dawid Podsiadło przekłada koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Występ dopiero w czerwcu 2022

Stadionowe koncerty Dawida Podsiadły odbędą się dopiero w przyszłym roku.

Stadionowy koncert Dawida Podsiadło w Chorzowie - po raz kolejny - został przełożony. Tym razem na 25 czerwca 2022 roku.

- Niestety, obowiązujące wciąż ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych, zbliżająca się do kraju kolejna fala pandemii, zapowiadane przez rząd obostrzenia epidemiologiczne oraz wynikający z tego brak pewności co do realnej możliwości przeprowadzenia imprez, zmuszają nas do podjęcia trudnej decyzji o ponownym przeniesieniu koncertu - poinformował organizator w oficjalnym oświadczeniu.

Nowe daty stadionowych koncertów prezentują się obecnie następująco:

4.06.2022 – Polsat Plus Arena Gdańsk;

18.06.2022 – Stadion Wrocław;

25.06.2022 – Stadion Śląski, Chorzów.

Dwa pierwsze koncerty są całkowicie wyprzedane.

Oświadczenie w mediach społecznościowych wydał także sam Dawid Podsiadło. - Wiem jak wiele dla Was znaczą stadionowe koncerty, na które kupiliście bilety, i na których mamy się spotkać i przeżyć „czas naszego życia”. Wiem o tym, bo po pierwsze czytam od Was wiadomości, gdzie mówicie mi ile to dla Was znaczy, a po drugie dlatego, że sam tylko o tym marzę, żebyśmy spotkali się na stadionach i grali, i śpiewali, i zapisali to na zawsze w sercu czy głowie. Jednak w życiu często uzależnieni jesteśmy od czynników zewnętrznych - tak brzmi jego początek.