Dawid Tomala z Bojszów zdobył złoto w Tokio. Droga do sukcesu była trudna. Odwiedziliśmy Lucynę i Grzegorza Tomalów, rodziców mistrza

- Wspieraliśmy go telepatycznie. Jak tylko widziałam go na ekranie, to podchodziłam i głaskałam, żeby jakieś siły mu przekazać. I tak zeszły te 3,5 godziny - mówi mama, Lucyna Tomala.

Na co dzień pracuje w przedszkolu, nie zajmuje się krawiectwem, ale na wyjazd syna na IO w Tokio uszyła mu 25 toreb i szalików, do których można włożyć lód, który ma schładzać zawodnika.

- Bardzo się obawiałam o tę pogodę, bo Dawid raczej ciężko znosi wysokie temperatury, a tam jeszcze ta wilgotność powietrza. Dlatego mówiłam sobie, że już ze względu na pogodę może nie mieć szans - mówi mama.

Dzisiaj jest wielka radość - cieszą się wszyscy, ale mama nie ukrywa, że droga do tego sukcesu była trudna.

- To jest bardzo trudna dyscyplina. Nierzadko zdarzały się chwile słabości, a nawet załamania. Mówił: Tyle wysiłku i nic nie wychodzi. I wtedy wspieraliśmy go. Bo jak są porażki, to ludzie się odwracają. Byliśmy tylko my - mówi Lucyna Tomala.