Dawna giełda zbożowa w Gliwicach odzyskała blask. Będzie kusić ofertą restauracyjną

Budynek będzie pełnił przede wszystkim funkcję biurową i gastronomiczną. Na terenie inwestycji powstaną między innymi restauracje włoska i japońska Na parterze zaaranżowano też przestrzeń na siłownię.

Jak zapewnia inwestor, wpisany do rejestru zabytków budynek z XIX w. przystosowano do standardów nowoczesnych obiektów usługowych. Modernizację przeprowadzono we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków i z poszanowaniem walorów historycznych.