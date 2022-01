"Deadpool. Dobranoc". Najsłynniejszy najemnik świata przyjmuje zlecenie na Świętego Mikołaja, a później ma kłopoty

"Deadpool. Dobranoc" to drugi tom przygód Wade'a Wilsona wydany w Polsce przez Egmont w ramach serii "Marvel Fresh". Trzeba od razu powiedzieć, że drugi tom jest zdecydowanie lepszy od drugiego.

Za drugi tom przygód Deadpoola w ramach serii Marvel Fresh odpowiadają ci sami twórcy, co za poprzednią. Autorem tej opowieści jest Skottie Young („Nienawidzę Baśniowa”), a rysunki stworzyli Scott Hepburn i Nic Klein („Thor”). Album zawiera zeszyty #7–12 serii „Deadpool”.Drugi tom prezentuje się jednak znacznie lepiej. Otrzymujemy w nim kilka różnych opowieści. Pierwsze dwie, bardzo krótkie, dotyczą nietypowych zleceń, które otrzymuje Deadpool. Wśród jego celów jest Święty Mikołaj, a wśród zleceniodawców dzieci zawiedzione postępowaniem Mikołaja. To hardkorowe, pełne absurdu historie, nawet w historiach o Deadpoolu rzadko dostajemy taką dawkę absurdu, ale to chyba dobrze, że podczas lektury uśmiech nie schodzi nam z twarzy.Druga część komiksu to już całkiem odrębna wciągająca historia, która zaczyna się w groteskowym klimacie. Pewnego dnia Deadpool obudził się i odkrył, że nie ma serca. Dosłownie! Skradziony organ może odnaleźć tylko najlepsza detektywka w uniwersum Marvela, czyli Jessica Jones.

Jak się okazuje to początek całkiem zgrabnej fabuły, która wciąga Czytelnika do końca tomu, a wciągnie im dłużej, bo zdradzić mogę, że w tym tomie się ona nie kończy. Skottie Young w drugim tomie Deadpoola od Marvel Fresh radzi sobie z tym antybohaterem znacznie lepiej i otrzymujemy komiks ciekawy i zabawny, a do tego dobrze narysowany. Miejmy nadzieję, że Young znalazł już dobrą ścieżkę dla Deadpoola, który będzie rósł w serii Marvel Fresh.