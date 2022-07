"Deadpool. Weasel idzie do Piekła". Skottie Young żegna się z serią o gadatliwym najemniku RECENZJA

Trzeci tom przygód Deadpoola z serii wydawniczej Marvel Fresh to ostatni tom, w którym scenarzystą jest Skottie Young. Trudno powiedzieć, żeby wniósł on do całej serii o Najemniku z Nawijką coś nowego i innowacyjnego, ale pokazał, że jest solidnym rzemieślnikiem zapewniającym dobrą zabawę.

O czym opowiada najnowszy tom przygód Wade'a Wilsona? Deadpool dołącza do wojny światów, wywołanej przez czarnoksiężnika Malekitha Przeklętego, i Avengers posyłają go do Australii, żeby zajął się irytującym problemem trolli. Nie, nie wkurzających nerdów z internetu – prawdziwych trolli!

A jeśli Ziemia – i Deadpool – jakimś cudem przetrwają inwazję Malekitha, nadejdzie pora, by spłacić dług wobec diabła. Czy Wade zdoła wyrównać rachunki z Mephisto i swoim dawnym kumplem Weaselem? A jeśli przeżyje ich piekielne zakusy, co z niego zostanie?