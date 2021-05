Decyzją sądu Stany Zjednoczone oficjalnie usunęły Xiaomi z czarnej listy. Jest oświadczenie producenta

Xiaomi na czarnej liście

Przypomnijmy, że 14 stycznia amerykańska administracja dodała dziewięć kolejnych chińskich firm do tzw. wojskowej czarnej listy. Wśród zbanowanych przedsiębiorstw jest Xiaomi, trzeci największy na świecie producent smartfonów. Xiaomi zostało znane za „chińską komunistyczną firmę wojskową” (tak określił Xiaomi Departament Obrony Stanów Zjednoczonych) i trafiło na czarną listę. Wyjaśnić warto, że wojskowa czarna lista różni się od tzw. entity list amerykańskiego Departamentu Handlu, na której – przypomnijmy – znajdują się między innymi Huawei czy DJI. Firmy, które trafiają na wojskowa listę są odcinane od amerykańskich dostawców ze względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

Trzeba wyjaśnić, że taka decyzja zmusza amerykańskich inwestorów do zbycia swoich udziałów w firmach z czarnej listy do 11 listopada 2021 r., a zbanowane podmioty nie mogą inwestować w USA. To efekt prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych od 1999 roku, które zobowiązuje Departament Obrony do stworzenia katalogu firm będących własnością lub kontrolowanych przez chińskie wojsko. Pentagon ma na tej liście kilkadziesiąt firm.