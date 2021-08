Definitywny koniec "gierkówki" za Częstochową. Drogowcy przebudowali ostatni fragment trasy na autostradę

Udostępniony został 6,7 km odcinek betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniewice (woj. łódzkie), co oznacza, że cały 25-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem można pokonać po nowej nawierzchni. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, udało się to zrobić przed końcem wakacji.

Kierowcy podróżujący autostradą A1 na całym (będącym w budowie) 81-kilometrowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy mają do dyspozycji nową betonową nawierzchnię. Obecnie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem obowiązującym układem ruchu jest 1+1, ale jeszcze w wakacje planowane jest wprowadzenie układu 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Tak jak od końca ubiegłego roku obowiązuje na pozostałych odcinkach budowanej A1.

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu jeszcze w tym roku

Jak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, przed końcem roku oddane zostaną do ruchu cztery z pięciu odcinków budowanej A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy, łącznie z drugim wiaduktem nad linią kolejową (WA-352). Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1.