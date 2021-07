Delegacja z Częstochowy odwiedziła Berdyczów. Miasto liczy na dobrą współpracę z ukraińskimi samorządowcami

Głównym punktem pobytu było uroczyste spotkanie w teatrze w Berdyczowie, inaugurujące Dni Miasta i XXI Dni Kultury Polskiej. W ramach tych drugich odbyła się plenerowa wystawa poświęcona Konstytucji 3 Maja i Konstytucji Ukrainy. Ryszard Stefaniak odczytał wówczas skierowany do uczestniczek i uczestników spotkania list prezydenta Częstochowy. Skierowane do Polaków z Berdyczowa słowa wywarły na zgromadzonych wyjątkowe wrażenie. Świadczy o tym nadesłany do Częstochowy list od prezesa ,,Polskiego Radia Berdyczów” i członka Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy dr. Jerzego Sokalskiego, który pisze: