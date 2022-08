Demony Duszy Niemieckiej - fragment książki Andrzeja Krzystyniaka

Niemcy są narodem zanurzonym w magicznym myśleniu, tworzeniu fikcji, zaprzeczaniu faktom, są najlepiej wytrenowanym i skutecznym narodem w kreowaniu wszelakich iluzji. Potrafią przegraną przedstawić jako swoje własne zwycięstwo, a klęskę przekuć w rzekomy sukces, wmawiając to wszystkim i zmuszając ich, by w to uwierzyli. Niemcy, które nie mogły pogodzić się z klęską w pierwszej wojnie światowej, wmówiły sobie, że tej wojny nie przegrały, nie poniosły porażki i olbrzymich strat ludzkich i materialnych. Nie potrafiły uznać, wyższości swych wrogów, ich zdaniem było to dzieło zdradzieckiego ciosu w plecy komunistów i wszelkich wrogich Niemcom elementów, z którymi, rzecz jasna, należy się rozprawić. Nie potrafili przy tym dostrzec absurdu, że skoro nie przegrali wojny, to oznaczałoby, że sami oddali swoje kolonie, rozbroili swoją armię, pozwolili okupować Francuzom swoje najbardziej uprzemysłowione obszary itp. Niemcy nie mogły znieść przegranej, nie potrafiły uznać, że zostali pobici przez Polaków na Śląsku i Wielkopolsce. Przez Polaków, których uważali za niższych rasowo. A jednak klęska stawała się faktem. Powstania śląskie pozbawiły Niemcy przemysłowej części Śląska, co prawda po dziś dzień Niemcy i ich akolici w Polsce próbują różnymi wariantami zneutralizować swoją porażkę, uczynić ją mniej bolesną, nazywać a to „wojną domową”, a to „polską interwencją” itp. Mimo starań, nie zmazuje to klęski. Niemiecka wizja przyszłości po I wojnie była stanem tymczasowości, poszukiwaniem rozwiązania potwornie niewygodnej sytuacji dla psychiki Niemców. Ludzie, którzy po I wojnie sprawowali rządy w Niemczech, nie potrafili sprostać stłumieniu niemieckiej, urażonej, germańskiej dumy. Duch germański był niczym demon zniszczenia – chciwy i łaknący burzenia wszystkiego dookoła, a jednocześnie obiecujący wielkość panowania nad światem.