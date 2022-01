Depresja i stany lękowe to powikłania po COVID. W Rybniku uruchamiają pocovidową rehabilitację

Do kogo skierowana jest oferta terapeutyczna? - Przede wszystkim do osób, które w skutek zachorowania na COVID-19 doświadczają objawów depresji, lęku, bezsenności, napięcia, zaburzeń uwagi, pamięci i innych dolegliwości, które w sposób negatywny wpływają na codzienne funkcjonowanie. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6. miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku koronawirusa – mówią w lecznicy.

Szpital psychiatryczny nowym pacjentom zapewnia kompleksową opiekę interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w składzie: lekarz psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, a także terapię indywidualną lub grupową, rehabilitację funkcji poznawczych i wsparcie psychologiczne, terapię zajęciową. W ramach leczenie można także liczyć na treningi relaksacyjne, wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących, oraz oczywiście edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Pacjent, który z nowej oferty szpitala psychiatrycznego chciałby skorzystać musi posiadać skierowanie do szpitala psychiatrycznego ważne 14 dni od daty wystawienia, zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w ciągu ostatnich 6. miesięcy, a także badanie obrazowe płuc, TK lub RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby. Ważne jest także spisanie oświadczenia, że pacjent nie korzystał wcześniej z innej formy rehabilitacji po przebyciu COVID-19.