Depresja to moda wśród nastolatków? Kaftany na oddziale to przeszłość? Rozmawiamy o współczesnej psychiatrii

Ponad dwa i pół roku upłynęło od momentu, kiedy zetknęliśmy się z epidemią koronawirusa. Masowe zgony, brak skutecznego lekarstwa, strach, przymusowa izolacja. Mimo że obecnie epidemia została opanowana, słyszmy, że z konsekwencjami, także w sferze psychicznej, będziemy się jeszcze mierzyli wiele lat. Zwłaszcza, że zamiast oddechu, otrzymaliśmy kolejny kryzys w postaci wojny w Ukrainie, która nadal się toczy i budzi podświadomie obawy. Jaki wpływ miała ta epidemia na pacjentów, którzy już wcześniej borykali się z zaburzeniami psychicznymi. Mocno pogorszyła ich stan? I jak to było w przypadku osób, które tych problemów nie miały?

- Odpowiedź jest tak niejednoznaczna, jak niejednoznacznym jest określenie „zaburzenia psychiczne”. Dla osób dorastających, będących w okresie wymagającym socjalizacji, świat, w którym dotychczas funkcjonowały, po prostu runął. Musieliśmy nagle zaadaptować się do zupełnie nowych warunków, do zmiany trybu życia - i nikt nas nie pytał o zgodę. Dla przykładu, wcześniej często w ciągu dnia widywaliśmy się przelotem, a tu nagle całe dnie przymusowo spędzaliśmy ze sobą. To było tak, jakbyśmy się poznawali siebie zupełnie na nowo i niestety rodziło wiele konfliktów - ran, z których nie wszędzie zdążyły się zabliźnić. Dla odwrotnego przykładu, wiele osób dotkniętych kryzysem schizofrenii do dzisiaj nie ma świadomości, że coś takiego jak pandemia koronawirusa w ogóle miało miejsce, albo inaczej - w psychotycznym świecie koronawirus był tylko jedną z wielu, niewyobrażalnych dla większości z nas, trudności. Dla chorych, którzy od lat cierpieli na przewlekłe zaburzenia, często dochodziło do zaostrzenia objawów po odstawieniu leków. Kontakt z lekarzami stał się utrudniony, stałe od dziesiątek lat ścieżki nagle zaplątały się - poradnie zostały zamknięte, a nie wszyscy byli w stanie przestawić się na telemedycynę.