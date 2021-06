Deptak w Rybniku wymaga remontu. Można potknąć się o kostk brukową, w ławkach brakuje elementów. Urzędnicy zapowiadają poprawki

Rybnik: Deptak wymaga odświeżenia

Deptak na ulicach Powstańców Śląskim i Sobieskiego to reprezentatywne miejsce w Rybniku, które wymaga jednak pewnych poprawek. Podczas spaceru... można potknąć się o kostkę lub stracić równowagę w dziurze w miejscu jej ubytku. Na szczęście nie ma wysypu takich miejsc, ale to wymaga pilnej poprawki. Niestety, to stale powracający się problem, bo widać też naprawiane fragmenty.