Designer Outlet w Sosnowcu ma dwóch nowych najemców. Zakupy zrobimy teraz także w Pako Lorente oraz Mastersport

Dwa nowe sklepy działają już w Designer Outlet

Klienci, którzy przyjechali w końcu zrobić zakupy stacjonarne w Designer Outlet Sosnowiec, z pewnością byli zaskoczeni nowymi sklepami. W trakcie lockdownu do grona najemców dołączyły dwa nowe salony: Pako Lorente z modą męską oraz multibrandowy Mastersport z najbardziej rozpoznawalnymi markami sportowymi.

Pako Lorente to polska marka od początku do końca zaprojektowana tak, by odpowiadać na rosnące potrzeby modowe mężczyzn poszukujących stylizacji na różne okazje. Salon, który zajmuje powierzchnię ok. 104 mkw. w swojej ofercie ma zarówno klasyczne, biznesowe propozycje jak i wysokiej jakości stylizacje „after work” w ciekawych kolorach i nowoczesnych krojach. Nie brakuje dodatków i akcesoriów dla panów.

W maju klientów centrum powitał też nowy duży, multibrandowy salon Mastersport w formacie pop-up. Na 271 mkw. na kupujących czekają propozycje takich marek jak The North Face, Puma, New Balance, Champion, Fila, Kappa, Adidas, Monotox, Vans czy O’neil.