Deszcz ognia i płonący ludzie. Tragiczny pożar rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach wybuchł 50 lat temu

Na ratunek przybyły jednostki zawodowe z Bielska-Białej oraz mnóstwo OSP - m.in. z Czechowic, Bestwiny, Zabrzega i Mazańcowic.

- Człowiek nie wiedział, co go czeka - opowiadał przed laty nieżyjący już Franciszek Waloszczyk, ówczesny komendant gminny straży pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach. - Dopiero, gdy zobaczyłem kłęby dymu, zrozumiałem, że sytuacja jest bardzo poważna. Po uderzeniu pioruna alarmowaliśmy wszystkich. Jednostki zaczęły się zjeżdżać. Rozpoczęła się walka z ogniem. Trwała do północy, do chwili wybuchu.