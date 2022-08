Devon rex to kocie piękności, które skradną Ci serce. Czasem nazywane są kosmicznymi kotami. Dlaczego? Magdalena Nowacka-Goik

Drobne, szczupłej budowy. Sprawiają wrażenie kruchych niczym figurki z porcelany. Kotki osiągają wagę zazwyczaj od 2,5 kg do 3 kg, samce do 5. Ze względu na wielkie i szeroko osadzone uszy, pokryte delikatnym futerkiem, nazywane są czasem „kosmitami”. Spotyka się też określenie „nietoperzowate”. Uwagę zwracają też ich oczy, na tyle duże, że sprawiają wrażenie, jakby razem z uszami tworzyły głowę, która wydaje się przy nich mikroskopijna. Niezależnie od wieku, sprawiają wrażenie wiecznie młodych. Koty rasy devon rex. To rasa młoda - pojawiła się raptem 62 lata temu w Buckfastleigh w hrabstwie Devon. Od 1965 r. koty devon rex zaczęły się pokazywać na angielskich wystawach kotów, a w 1967 roku zostały uznane jako odrębna rasa przez organizację felinologiczną GCCF.