„Diane, jest 11:30, 24 lutego. Wjeżdżam do miasteczka Twin Peaks”. Jak serial Davida Lyncha wpłynął na kształt współczesnej telewizji?

Za stworzenie serialu odpowiadają David Lynch i Mark Frost, chociaż autorstwo przypisuje się temu pierwszemu. Nie powinno to dziwić: cały serial zachowuje niezwykłą, oniryczną atmosferę, tak charakterystyczną dla tego twórcy. Z pozoru dziwne zachowania mieszkańców miasteczka w kontekście historii wydają się naturalne, a, oglądając serial, widz niemal przenosi się do innego świata: tak podobnego do naszego, ale dającego wyraźne poczucie niesamowitości i niezgodności z naszą rzeczywistością. Całość potęgowana jest dodatkowo wspaniałą ścieżką dźwiękową, zmarłego niestety w tym roku, Angelo Badalametiego.