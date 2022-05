„Dilusiowe Alpaki” i inne zwierzaki zapraszają na majówkę do Lgoty Nadwarcia w powiecie myszkowskim

- Mimo, że dzieci posiadają w domach zwierzęta, bardzo się cieszą z każdego spotkania, z czego i my się cieszymy, bo wiemy, że to co robimy ma sens. Pomysł się zrodził właśnie dzięki dzieciom, kiedy to na zajęciach mówiły mi o tym, że bardzo lubią zwierzęta, ale np. nie mogą mieć, bo brat czy siostra ma alergię albo rodzice się nie zgadzają, bo nie ma ku temu warunków, chociażby ze względu na czas pracy – mówi Ewelina Kurzak, alpakoterapeuta i socjoterapeuta.

Alpaki są bardzo przyjazne i łagodne, a warto też wiedzieć, że ich wełna jest antyalergiczna, dlatego są bezpieczne dla każdego, kto ma alergię. Dzieci, które wcześniej bały się zwierząt bardzo szybko przełamują lęk. Właściciele "Dilusiowych alpak" podczas spotkań starają stopniowo dzieci przyzwyczajać do zwierząt. Najpierw alpaki karmione są przez bezpieczne barierki, dopiero, kiedy dzieci same zdecydują, żeby je wypuścić, bo są gotowe na przytulanie i spacery, wtedy je wypuszczają. Spacery zawsze są największą radością. Oczywiście pod kontrolą. Alpaki wbrew pozorom są płochliwe, jednak stale są przyzwyczajane do różnych dźwięków np. syren straży pożarnej, kościelnych dzwonów czy jazdy samochodów.

Alpaki wspomagają terapie m.in. w leczeniu nerwic, depresji, autyzmu, ADHD, zespołu Downa, mutyzmu wybiórczego i wszelkich lęków. Dzieci, jak i dorośli przy zwierzętach bardzo się otwierają. Zapominają o codzienności i o to chodzi w takich spotkaniach. Najmłodsi natomiast sami inicjują zabawy. Dlatego też oprócz alpakoterapii grupowej Agroturystyka „Dilusiowe Alpaki” proponuje alpakoterapię indywidualną wg określonego programu dostosowanego do konkretnej osoby, do choroby czy schorzenia. Wszelkie informacje można znaleźć na fanpage’u: www.facebook.com/DilusioweAlpaki. Tam również można zarezerwować spotkania i śledzić na bieżąco, co dzieje się u zwierząt.