Dinamo Mińsk - Piast Gliwice LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ. Piast na Białorusi ma tylko jedną szansę. Fornalik: Drugiej już nie będzie

W czwartek 27.08.2020 o godzinie 17 rozpocznie się mecz I rundy eliminacji Ligi Europy Dinamo Mińsk - Piast Gliwice. Aby awansować do II rundy gliwiczanie muszą wygrać, bo rewanżu nie będzie. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja z meczu Dinamo - Piast.

Patrząc na dorobek Piasta w europejskich pucharach, to... trudno być optymistą. W dotychczasowych występach gliwiczanie odpadali z Karabachem Agdam, IFK Goeteborg, BATE Borysów i Rigą FC. Jak będzie teraz?

DINAMO - PIAST LIVE - Jest tylko jeden mecz, więc nie ma szansy rewanżu i nie ma remisów - podkreśla trener Piasta Waldemar Fornalik. - Trzeba będzie podejść do tego spotkania w taki sposób, by tam rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Drugiej szansy nie będzie. Atutem drużyny z Mińska jest fakt, że zagrają na swoim stadionie, a z drugiej strony odbywać się to będzie bez udziału publiczności.

DINAMO - PIAST NA ŻYWO Klub z Gliwic nie chciał jechać na Białoruś, gdzie jest niespokojnie po wyborach prezydenckich. Piast skierował nawet wniosek do UEFA, aby rozegrać mecz na neutralnym gruncie. Ostatecznie spotkanie odbędzie się w Mińsku.

- Staramy się o tym nie myśleć, ale jednak każdy z tyłu głowy ma to, co tam się dzieje. Trudno się do tego odnieść, bo telewizje w różny sposób przedstawiają sytuację na miejscu. Dostaliśmy zapewnienia o bezpieczeństwie, ale zawsze jakiś margines wątpliwości pozostaje - przyznał Fornalik. DINAMO - PIAST NA ONLINE W kadrze gliwiczan na mecz z Dinamem nie znaleźli się dwaj nowi zawodnicy Javier Ajenjo Hyjek i Arkadiusz Pyrka, ale są pozostali pozyskani latem - bramkarz Karol Szymański oraz Patryk Lipski, Michał Żyro i Jakub Świerczok. Piast zaczął ligowy sezon PKO Ekstraklasy od porażki 0:2 ze Śląskiem Wrocław. Dinamo ma za sobą już 21 ligowych meczów i zajmuje 8. miejsce. Białorusini są więc w rytmie meczowym.

DINAMO - PIAST TRANSMISJA - Na pewno im to pomaga. My dopiero rozpoczęliśmy rozgrywki i to w takim dość nietypowym okresie, bo po takim krótkim odstępie między sezonami. Najpierw po przerwie dokończyliśmy ligę, następnie mieliśmy krótki okres przygotowawczy, więc na pewno ta sytuacja działa na korzyść drużyny z Białorusi - ocenił trener Piasta. - To zespół mocny fizycznie, który jest zdyscyplinowany i traci stosunkowo mało bramek w swojej lidze. Na pewno nie jest to łatwy przeciwnik, który śmiało można porównać do drużyny BATE Borysow. Czeka nas niełatwe zadanie, ale wykonalne.

Spotkanie Piasta pokaże TVP Sport. Początek meczowego studia o godz. 15.55. Transmisja od 16.55. Kadra Piasta Gliwice na Ligę Europy: Bramkarze: Jakub Szmatuła, Frantisek Plach, Karol Szymański. Obrońcy: Mikkel Kirkeskov, Jakub Czerwiński, Tomas Huk, Jakub Holubek, Bartosz Rymaniak, Piotr Malarczyk. Pomocnicy: Tomasz Jodłowiec, Kristopher Vida, Patryk Lipski, Patryk Sokołowski, Sebastian Milewski, Martin Konczkowski, Gerard Badia. Napastnicy: Tiago Alves, Piotr Parzyszek, Michał Żyro, Dominik Steczyk, Jakub Świerczok.

