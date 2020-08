DK 88 w Gliwicach. Prosta droga do wypadku. W ciągu 5 lat doszło tam do ponad 900 wypadków i kolizji. W sobotę zginęło tu 9 osób

- Szybka jazda to przede wszystkim spełnienie młodzieńczych fantazji. Podczas pokonywania długich i prostych odcinków drogi, kierowcy mogą mieć przeświadczenie, że nic złego nie może im się stać. – mówi dr Wojciech Korchut z Uniwersytetu SWPS. - Przestajemy być wtedy czujni na bodźce, co może przełożyć się na tzw. „chwilę nieuwagi”. Stąd z kolei prosta droga do kolizji lub wypadku.