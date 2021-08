DK1 w Częstochowie. Ruszyła rozbiórka najsłynniejszej estakady w Częstochowie. Otwierał ją Edward Gierek

Kiedy w tym właśnie roku z pompą otwierano częstochowską estakadę, był to najnowocześniejszy obiekt na nowo powstałej trasie. Edward Gierek przybył na oficjalne oddanie obiektu. Był też gen. Wojciech Jaruzelski jako szef Ministerstwa Obrony - reprezentował żołnierzy, którzy bezsprzecznie przyczynili się do budowy trasy.

Estakada na częstochowskim Rakowie jest częścią tzw. "gierkówki", czyli trasy wybudowanej w 1976 roku, łączącej Katowice z Warszawą. Nazwana została tak, na cześć Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, pochodzącego z Sosnowca. To Gierek był wielkim orędownikiem budowy drogi, która miała połączyć największy ośrodek miejski z największym i najważniejszym ośrodkiem przemysłowym w Polsce. 239 kilometrów drogi wybudowano w trzy lata. Rekordowo szybko. Oddano do użytku w 1976 roku.

Budowana jednak naprędce estakada, już po kilkunastu miesiącach nadawała się do remontu. Generalny remont estakada przeszła już w latach 90. XX wieku. Co ciekawe, w pierwotnych planach budowy w miejscu estakady znajdował się tunel, który jednak nie powstał. Pojawiały się nawet głosy, że podczas nadchodzącego remontu warto byłoby pomyśleć o takiej właśnie formie „ominięcia” skrzyżowań w centrum dzielnicy Raków, ale to rozwiązanie jest nierealne ze względu na wysoki koszt.